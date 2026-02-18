"Я не хочу быть предвзятым". Моуринью прокомментировал скандал с Винисиусом

- Я поговорил с ними обоими. Не могу слепо принять версию Винисиуса.
Также не могу защищать своего игрока и быть предвзятым. Но в этом клубе не может быть расизма, - сказал португалец после матча.
Инцидент произошёл во втором тайме встречи в Лиссабоне. После гола на 50-й минуте Винисиус сообщил арбитру, что Джанлука Престианни оскорбил его на почве расизма. Игра была временно остановлена, однако вскоре матч продолжился.
Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 1:0, а единственный мяч забил Винисиус Жуниор.