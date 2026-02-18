Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

"Я не хочу быть предвзятым". Моуринью прокомментировал скандал с Винисиусом

Жозе Моуринью прокомментировал эпизод с возможными расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора в матче плей-офф Лиги чемпионов против между "Бенфикой" и "Реалом".
Фото: Getty Images
Тренер подчеркнул, что слышал разные версии произошедшего и не намерен делать поспешные выводы.

- Я поговорил с ними обоими. Не могу слепо принять версию Винисиуса.

Также не могу защищать своего игрока и быть предвзятым. Но в этом клубе не может быть расизма, - сказал португалец после матча.

Инцидент произошёл во втором тайме встречи в Лиссабоне. После гола на 50-й минуте Винисиус сообщил арбитру, что Джанлука Престианни оскорбил его на почве расизма. Игра была временно остановлена, однако вскоре матч продолжился.

Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 1:0, а единственный мяч забил Винисиус Жуниор.

