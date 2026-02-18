Матч "Бенфика" - "Реал" остановили из-за инцидента с Винисиусом

Матч плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и " Реалом " был временно остановлен из-за возможных расистских выкриков в адрес Винисиуса Жуниора.

Фото: УЕФА

Инцидент произошёл во втором тайме встречи в Лиссабоне. На 50-й минуте бразильский вингер вывел мадридцев вперёд и отпраздновал гол танцем у углового флага.



Реакция части трибун оказалась негативной, после чего перед возобновлением игры Винисиус подбежал к главному арбитру и указал в сторону болельщиков.



Судья приостановил матч, однако после паузы, которая продлилась примерно 10 минут, игра была продолжена.