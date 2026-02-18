Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Аталанта2 тайм
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖ2 тайм
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал Мадрид2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Матч "Бенфика" - "Реал" остановили из-за инцидента с Винисиусом

Матч плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" был временно остановлен из-за возможных расистских выкриков в адрес Винисиуса Жуниора.
Фото: УЕФА
Инцидент произошёл во втором тайме встречи в Лиссабоне. На 50-й минуте бразильский вингер вывел мадридцев вперёд и отпраздновал гол танцем у углового флага.

Реакция части трибун оказалась негативной, после чего перед возобновлением игры Винисиус подбежал к главному арбитру и указал в сторону болельщиков.

Судья приостановил матч, однако после паузы, которая продлилась примерно 10 минут, игра была продолжена.

