AS: игрок "Бенфики" назвал Винисиуса "обезьяной"

Эпизод произошёл во втором тайме встречи в Лиссабоне. На 50-й минуте бразилец открыл счёт и отпраздновал гол танцем у углового флага, что вызвало недовольство игроков "Бенфики". Главный арбитр Франсуа Летексье показал вингеру жёлтую карточку.
Вскоре в центре поля возникла перепалка между Винисиусом и Джанлукой Престианни, после которой футболист "Реала" обратился к судье, указав на оскорбления.
Игра была временно остановлена. Как сообщает AS, Винисиус заявил арбитру, что соперник назвал его "обезьяной". При этом игрок португальской команды прикрывал рот футболкой, что исключало возможность прочитать сказанное по губам.
