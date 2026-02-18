Дивеев высказался о победе "Зенита" над "Краснодаром"

"120 минут борьбы, но я рад победе и рад игре "на ноль".
В последнее время было много негативных комментариев в наших соцсетях, и наконец-то мы смогли порадовать болельщиков. Все всегда ждут побед, даже на сборах.Мы это прекрасно понимаем и работаем для этого", — написал Дивеев на своей странице в соцсети.
"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в товарищеском матче на зимних сборах. Встреча состоялась в Дубае и проходила в формате двух таймов по 45 минут и одного тайма в 30 минут.
Дивеев стал игроком сине-бело-голубых 11 января. До этого он выступал за московский ЦСКА. Защитник подписал трудовое соглашение с санкт-петербургским клубом до лета 2029 года.