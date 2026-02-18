Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
Аталанта2 тайм
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖ2 тайм
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал Мадрид2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Дивеев высказался о победе "Зенита" над "Краснодаром"

Центральный защитник "Зенита" Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы команды в товарищеском матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Дивеев отметил, что он рад тому, что команде удалось порадовать болельщиков победой.

"120 минут борьбы, но я рад победе и рад игре "на ноль".

В последнее время было много негативных комментариев в наших соцсетях, и наконец-то мы смогли порадовать болельщиков. Все всегда ждут побед, даже на сборах.
Мы это прекрасно понимаем и работаем для этого", — написал Дивеев на своей странице в соцсети.

"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в товарищеском матче на зимних сборах. Встреча состоялась в Дубае и проходила в формате двух таймов по 45 минут и одного тайма в 30 минут.

Дивеев стал игроком сине-бело-голубых 11 января. До этого он выступал за московский ЦСКА. Защитник подписал трудовое соглашение с санкт-петербургским клубом до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится