Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Два клуба РПЛ хотят арендовать игрока "Локомотива" - источник

Два клуба РПЛ проявляют интерес к аренде вингера "Локомотива" Никиты Салтыкова.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, речь идёт о "Сочи" и "Балтике". При этом в московском клубе рассчитывают сохранить 21-летнего игрока после зимних сборов и не спешат расставаться с ним.

В нынешнем сезоне Салтыков принял участие в десяти матчах, но не отметился голевыми действиями. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 1,8 млн евро.

Источник: "Евро-футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится