Как сообщает источник, речь идёт о "Сочи" и "Балтике". При этом в московском клубе рассчитывают сохранить 21-летнего игрока после зимних сборов и не спешат расставаться с ним.
В нынешнем сезоне Салтыков принял участие в десяти матчах, но не отметился голевыми действиями. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается примерно в 1,8 млн евро.
Источник: "Евро-футбол.Ру"
Два клуба РПЛ хотят арендовать игрока "Локомотива" - источник
Два клуба РПЛ проявляют интерес к аренде вингера "Локомотива" Никиты Салтыкова.
Фото: ФК "Локомотив"