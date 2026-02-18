"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого игрока "Ливерпуля" - источник

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру.



Фото: Getty Images

По данным Mirror, футболист может сменить клуб предстоящим летом. Сообщается, что инициатором возможного трансфера выступает совладелец манкунианцев Джим Рэтклифф. При этом в руководстве "красных дьяволов" понимают: убедить игрока такого уровня будет крайне сложно, если команда не обеспечит себе место в Лиге чемпионов по итогам сезона.



В текущем сезоне аргентинский хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Юнайтед