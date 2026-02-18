Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
КайсарНе начат
Ахмат
11:30
ТоболНе начат
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого игрока "Ливерпуля" - источник

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Алексису Мак Аллистеру.
Фото: Getty Images
По данным Mirror, футболист может сменить клуб предстоящим летом. Сообщается, что инициатором возможного трансфера выступает совладелец манкунианцев Джим Рэтклифф. При этом в руководстве "красных дьяволов" понимают: убедить игрока такого уровня будет крайне сложно, если команда не обеспечит себе место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

В текущем сезоне аргентинский хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

