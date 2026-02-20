Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
АктобеНе начат
Спартак
16:00
РостовНе начат
ЦСКА
16:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
17:00
БарсНе начат

УЕФА применил санкции к "Барселоне"

"Барселона" получила штраф от УЕФА по итогам матча общего этапа Лиги чемпионов против пражской "Славии".
Фото: Getty Images
Как передаёт Mundo Deportivo, каталонский клуб обязан выплатить 30,5 тысячи евро. Часть суммы назначена за использование фанатами пиротехники на трибунах, ещё часть - за задержку выхода команды на поле.

"Барселона" успешно выступила на общем этапе турнира: набрав 16 очков, каталонцы финишировали в первой пятёрке и напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

