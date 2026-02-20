Кокорин впервые за долгий срок попал в стартовый состав "Ариса"

Для Кокорина попадание в стартовый состав "Ариса" стало первым с августа 2025 года. С сентября по декабрь форвард отсутствовал из-за мышечной травмы. В начале января он вернулся, провел в чемпионате 5 матчей, но в каждом из них выходил на замену и результативными действиями не отметился.
Александр в целом не забивал и не отдавал голевых передач в 7 играх чемпионата, 4 встречах Лиги конференций УЕФА и одной игре Кубка Кипра. Контракт форварда с "Арисом" рассчитан до 31 мая 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 400 тыс. евро.
Матч "Красава" — "Арис" состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 20:00 мск.
