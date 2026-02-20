Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
АктобеНе начат
Спартак
16:00
РостовНе начат
ЦСКА
16:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
17:00
БарсНе начат

Гасилин ответил на слова Глушенкова о составе "Зенита"

Алексей Гасилин прокомментировал высказывание Максима Глушенкова о составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший форвард петербургского клуба согласился, что российские игроки играют важную роль внутри команды.

- Если мы говорим про тех, кто играет, то нет. Если про тех, кто заправляет в раздевалке, конечно, определенно правильно говорит Макс. Но играет больше бразильцев, - цитирует Гасилина "Спорт день за днём".

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись десятью голами и семью ассистами на партнёров.

После первой части чемпионата "Зенит" занимает второе место в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко. Весеннюю часть сезона команда откроет домашней встречей с "Балтикой".

Глушенков: костяк "Зенита" состоит из россиян

