Гасилин ответил на слова Глушенкова о составе "Зенита"

- Если мы говорим про тех, кто играет, то нет. Если про тех, кто заправляет в раздевалке, конечно, определенно правильно говорит Макс. Но играет больше бразильцев, - цитирует Гасилина "Спорт день за днём".
В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись десятью голами и семью ассистами на партнёров.
После первой части чемпионата "Зенит" занимает второе место в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко. Весеннюю часть сезона команда откроет домашней встречей с "Балтикой".
Глушенков: костяк "Зенита" состоит из россиян