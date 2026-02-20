Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Бабич поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам "Спартака"

Защитник "Спартака" Срджан Бабич рассказал о своём состоянии после восстановления от травмы.
Фото: "Матч ТВ"
Бабич отметил, что он продолжает восстановление и рад возобновить тренировки с командой.

"Я реально рад быть вместе с командой, быть в этой атмосфере. Долго был без парней и мне их не хватало.

Чувствую себя гораздо лучше. Шаг за шагом восстанавливаюсь и физически, и ментально.
Думаю, что всё будет хорошо", — сказал Бабич в интервью пресс-службе "Спартака".

Сербский футболист получил травму в матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Бабич не смог продолжить игру и покинул поле на 10-й минуте.

В нынешнем сезоне сербский защитник выступил в 13-ти встречах во всех турнирах, в которых не записал на свой счет результативных действий. Действующий контракт игрока со "Спартаком" истекает летом 2027 года.

