Бабич поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам "Спартака"

"Я реально рад быть вместе с командой, быть в этой атмосфере. Долго был без парней и мне их не хватало.
Чувствую себя гораздо лучше. Шаг за шагом восстанавливаюсь и физически, и ментально.Думаю, что всё будет хорошо", — сказал Бабич в интервью пресс-службе "Спартака".
Сербский футболист получил травму в матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом". Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Бабич не смог продолжить игру и покинул поле на 10-й минуте.
В нынешнем сезоне сербский защитник выступил в 13-ти встречах во всех турнирах, в которых не записал на свой счет результативных действий. Действующий контракт игрока со "Спартаком" истекает летом 2027 года.