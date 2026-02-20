Новости
Зидан договорился о работе в сборной Франции - Романо
Сегодня, 08:29
Экс-наставник "
Реала
" Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира-2026.
Фото: Getty Images
По информации инсайдера Фабрицио Романо, специалист достиг устной договорённости с федерацией и рассматривается в качестве преемника Дидье Дешама. Ожидается, что смена тренера произойдёт после завершения мундиаля.
Дешам руководит французской сборной с 2012 года и за это время привёл команду к победе на чемпионате мира и ряду финалов крупных турниров. На предстоящем ЧМ-2026 французы сыграют в группе с Сенегалом и Норвегией, ещё один участник квартета определится через стыковые матчи.
Зинедин Зидан
Сборная Франции
Дидье Дешам
