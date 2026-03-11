Вратарь "Тоттенхэма" был заменён в начале матча с "Атлетико" после трёх пропущенных голов

Лондонская команда быстро пропустила три мяча в начале встречи. В составе мадридского клуба отличились Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.
После третьего пропущенного гола тренер "шпор" принял решение заменить голкипера Антонина Кински. Уже на 17-й минуте на поле вместо него вышел Гульельмо Викарио.
Фото: Getty Images