Вратарь "Тоттенхэма" был заменён в начале матча с "Атлетико" после трёх пропущенных голов

Наставник "Тоттенхэма" Игор Тудор произвёл раннюю замену вратаря в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
Фото: Getty Images
Лондонская команда быстро пропустила три мяча в начале встречи. В составе мадридского клуба отличились Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.

После третьего пропущенного гола тренер "шпор" принял решение заменить голкипера Антонина Кински. Уже на 17-й минуте на поле вместо него вышел Гульельмо Викарио.

