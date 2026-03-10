Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

Гонду извинился перед Осипенко за удар шипами

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду извинился перед защитником "Динамо" Максимом Осипенко после эпизода в матче 20-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Инцидент произошёл в начале встречи: аргентинец попал сопернику шипами в плечо. Главный арбитр сначала показал футболисту жёлтую карточку, однако после просмотра повтора с помощью VAR изменил решение и удалил игрока с поля. После матча Гонду связался с Осипенко и извинился за нарушение.

Матч, который прошёл 8 марта на стадионе армейского клуба, завершился поражением ЦСКА со счётом 1:4.

Источник: "СЭ"

