Инцидент произошёл в начале встречи: аргентинец попал сопернику шипами в плечо. Главный арбитр сначала показал футболисту жёлтую карточку, однако после просмотра повтора с помощью VAR изменил решение и удалил игрока с поля. После матча Гонду связался с Осипенко и извинился за нарушение.
Матч, который прошёл 8 марта на стадионе армейского клуба, завершился поражением ЦСКА со счётом 1:4.
Источник: "СЭ"
Гонду извинился перед Осипенко за удар шипами
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду извинился перед защитником "Динамо" Максимом Осипенко после эпизода в матче 20-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА