Мостовой рассказал, как отнесётся к приходу Дзюбы на пост тренера "Спартака"

"Многие люди, которые заканчивают карьеру, что-то говорят. Жизнь по-разному складывается, кто-то становится тренером, а кто-то — нет.
А чего мне удивляться, если Артём Дзюба станет тренером "Спартака"? Чем он отличается от других? Я много видел футболистов, которые уходили из клуба некрасиво. Видел и тех, кто приходил некрасиво. Я спокойно к этому отношусь", — сказал Мостовой в беседе с "Советским спортом".
Александр Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году, но с тех пор не работал тренером. Тренерскую лицензию категории А-УЕФА Мостовой получил только в прошлом году. Она даёт ему возможность работать ассистентом главного тренера в клубах Премьер-Лиги, а также быть главным в командах Первой и Второй лиг.