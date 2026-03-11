Столичный клуб опубликовал ролик в своём телеграм-канале, в котором обыгрывается эпизод из послематчевого эфира "Матч ТВ". Интервью у голкипера брали тренер сборной России Николай Писарев и журналистка Мария Орзул.
В видео представлена шуточная церемония вручения премии ТЭФИ 2026 года.
- В номинации "Интервью года" за вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА - "Динамо". Поздравляем. Давайте вспомним, как это было, - говорится в ролике.
"Динамо" высмеяло вопросы Писарева и Орзул Расулову (видео)
Пресс-служба московского "Динамо" в телеграм-канале с иронией прокомментировала послематчевое интервью голкипера команды Курбана Расулова после игры 20-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"