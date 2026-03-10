Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В игре 20 тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:4) Гонду на 15-й минуте встречи высоко задрал ногу и попал шипами бутсы по руке защитника бело-голубых Максима Осипенко.
Изначально арбитр встречи Сергей Иванов показал аргентинцу жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил своё решение на прямую красную. За свой фол Гонду перед Осипенко извинился.
ЦСКА намерен обжаловать удаление Гонду в матче с "Динамо"
Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод с удалением нападающего Лусиано Гонду.
