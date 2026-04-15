В ответном матче 1/4 финала команда Диего Симеоне уступила дома "Барселоне" со счётом 1:2, однако по сумме двух встреч прошла дальше — 3:2.
Последний раз "матрасники" играли на этой стадии турнира в сезоне-2016/2017. Тогда мадридцы остановились в шаге от финала, проиграв "Реалу" по итогам двухматчевого противостояния - 2:4.
Теперь в полуфинале "Атлетико" встретится с победителем пары "Арсенал" - "Спортинг".
"Атлетико" пробился в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2017 года
Мадридский "Атлетико" добрался до полуфинала Лиги чемпионов впервые за восемь лет.
Фото: УЕФА