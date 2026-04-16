Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
4 - 3 4 3
Реал МадридЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Спортинг ЛиссабонЗавершен

"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Арсенал" завершил ответный матч с "Спортингом" без голов - 0:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Лондонская команда обеспечила себе проход за счёт победы в первой встрече, которая завершилась со счётом 1:0.

В следующем раунде турнира английский клуб встретится с "Атлетико".

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч

Первый матч - 1:0

"Арсенал": Райя, Салиба, Москера, Инкапье, Габриэл, Субименди, Райс, Эзе (Жезус, 79), Мартинелли (Троссард, 79), Мадуэке (Доуман, 63), Дьёкереш (Хавертц, 56).

"Спортинг": Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Куарежма (Ваяннидис, 85), Юльманд, Морита (Жоау Симоэш, 77), Педру Гонсалвеш (Браганса, 71), Катамо (Кенда, 71), Тринкау (Нел, 85), Суарес.

Предупреждения: Араухо, 79.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится