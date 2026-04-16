Лондонская команда обеспечила себе проход за счёт победы в первой встрече, которая завершилась со счётом 1:0.
В следующем раунде турнира английский клуб встретится с "Атлетико".
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответный матч
Первый матч - 1:0
"Арсенал": Райя, Салиба, Москера, Инкапье, Габриэл, Субименди, Райс, Эзе (Жезус, 79), Мартинелли (Троссард, 79), Мадуэке (Доуман, 63), Дьёкереш (Хавертц, 56).
"Спортинг": Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Куарежма (Ваяннидис, 85), Юльманд, Морита (Жоау Симоэш, 77), Педру Гонсалвеш (Браганса, 71), Катамо (Кенда, 71), Тринкау (Нел, 85), Суарес.
Предупреждения: Араухо, 79.
"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
"Арсенал" завершил ответный матч с "Спортингом" без голов - 0:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА