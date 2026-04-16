"Арсенал" впервые в истории два сезона подряд выходит в полуфинал ЛЧ

"Арсенал" снова пробился в полуфинал Лиги чемпионов, преодолев стадию четвертьфинала второй сезон подряд.
Лондонцы прошли "Спортинг": победили в первой встрече, а в ответной игре сохранили преимущество, сыграв вничью.

Таким образом, команда Микеля Артеты впервые в истории клуба обеспечила себе участие в полуфинале турнира два года подряд.

В следующем раунде "Арсенал" встретится с "Атлетико". В прошлом сезоне на этой стадии английский клуб уступил "ПСЖ".

