Мбаппе повторил редкое достижение в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе достиг отметки в 15 голов за один розыгрыш Лиги чемпионов и вошёл в небольшой список игроков, которым удавалось подобное.

Форвард " Реала " отличился в игре с "Баварией" и стал четвёртым футболистом в истории турнира с таким показателем в рамках одного сезона.До него этого добивались Криштиану Роналду , Роберту Левандовски и Кариму Бензема, причём португалец делал это трижды.Мадридская команда уступила "Баварии" со счётом 3:4 и завершила выступление в турнире.