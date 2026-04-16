Форвард "Реала" отличился в игре с "Баварией" и стал четвёртым футболистом в истории турнира с таким показателем в рамках одного сезона.
До него этого добивались Криштиану Роналду, Роберту Левандовски и Кариму Бензема, причём португалец делал это трижды.
Мадридская команда уступила "Баварии" со счётом 3:4 и завершила выступление в турнире.
Мбаппе повторил редкое достижение в Лиге чемпионов
Килиан Мбаппе достиг отметки в 15 голов за один розыгрыш Лиги чемпионов и вошёл в небольшой список игроков, которым удавалось подобное.
