Мбаппе повторил редкое достижение в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе достиг отметки в 15 голов за один розыгрыш Лиги чемпионов и вошёл в небольшой список игроков, которым удавалось подобное.
Фото: УЕФА
Форвард "Реала" отличился в игре с "Баварией" и стал четвёртым футболистом в истории турнира с таким показателем в рамках одного сезона.

До него этого добивались Криштиану Роналду, Роберту Левандовски и Кариму Бензема, причём португалец делал это трижды.

Мадридская команда уступила "Баварии" со счётом 3:4 и завершила выступление в турнире.

