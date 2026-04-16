Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

УЕФА может наказать игрока "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Рафинья рискует пропустить часть следующего розыгрыша Лиги чемпионов из-за резонансного высказывания после матча с "Атлетико".
Фото: Getty Images
По информации Mundo Deportivo, дисциплинарные органы УЕФА рассматривают возможность наказания игрока каталонцев. Речь идёт о потенциальной дисквалификации на несколько игр еврокубка.

Футболист резко оценил итоги противостояния с мадридским клубом, заявив, что его команду ограбили.

Каталонская команда завершила выступление в турнире на стадии четвертьфинала. По сумме двух встреч "Атлетико" оказался сильнее - 3:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится