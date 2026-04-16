УЕФА может наказать игрока "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Рафинья рискует пропустить часть следующего розыгрыша Лиги чемпионов из-за резонансного высказывания после матча с "Атлетико".

Фото: Getty Images

По информации Mundo Deportivo, дисциплинарные органы УЕФА рассматривают возможность наказания игрока каталонцев. Речь идёт о потенциальной дисквалификации на несколько игр еврокубка.



Футболист резко оценил итоги противостояния с мадридским клубом, заявив, что его команду ограбили.



Каталонская команда завершила выступление в турнире на стадии четвертьфинала. По сумме двух встреч "Атлетико" оказался сильнее - 3:2.