Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Только двое забивали 70 голов в Лиге чемпионов быстрее Мбаппе

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе довёл число своих голов в Лиге чемпионов до 70.
Фото: УЕФА
Юбилейный мяч он забил в игре с "Баварией", достигнув этой отметки за 98 матчей в турнире.

Быстрее до такого результата добирались только Лионель Месси и Роберт Левандовски: аргентинцу понадобилось 90 встреч, а польскому форварду - 93.

"Бавария" одержала победу со счётом 4:3 и вышла в полуфинал, где сыграет с "ПСЖ". "Реал" второй сезон подряд завершил турнир на стадии четвертьфинала.

