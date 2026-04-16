Только двое забивали 70 голов в Лиге чемпионов быстрее Мбаппе

Нападающий " Реала " Килиан Мбаппе довёл число своих голов в Лиге чемпионов до 70.

Юбилейный мяч он забил в игре с "Баварией", достигнув этой отметки за 98 матчей в турнире.



Быстрее до такого результата добирались только Лионель Месси и Роберт Левандовски: аргентинцу понадобилось 90 встреч, а польскому форварду - 93.



"Бавария" одержала победу со счётом 4:3 и вышла в полуфинал, где сыграет с "ПСЖ". "Реал" второй сезон подряд завершил турнир на стадии четвертьфинала.