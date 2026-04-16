Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Определён главный претендент на "Золотой мяч" по версии букмекеров

Гарри Кейн считается главным претендентом на "Золотой мяч" 2026 года по версии букмекеров.
Фото: УЕФА
На победу форварда "Баварии" дают коэффициент 2.50, что соответствует примерно 40% вероятности. Ближайшим преследователем идёт полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль с коэффициентом 4.50, следом располагается игрок "Баварии" Майкл Олисе - 5.00.

Далее в списке претендентов значится Деклан Райс из "Арсенала" (6.00), затем Килиан Мбаппе из "Реала" с коэффициентом 9.00. Более отдалённые позиции занимают Винисиус и Усман Дембеле - на них дают по 26.00, остальные кандидаты оцениваются коэффициентами от 34.00.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится