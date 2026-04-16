"Закрой рот". Винисиус вступил в конфликт с игроком "Реала" во время матча с "Баварией"

Винисиус Жуниор вступил в словесную перепалку с Джудом Беллингемом по ходу матча с "Баварией".
Фото: Getty Images
Эпизод произошёл во втором тайме: бразилец затянул с решением на фланге и потерял мяч, тогда как Беллингем в этот момент выражал недовольство и требовал передачу в штрафную.

После остановки игры Винисиус отреагировал на жесты партнёра.

- Что надо? Что надо? Закрой рот, - сказал Винисиус, слова которого передаёт Movistar+.

Напомним, матч завершился победой "Баварии" со счётом 4:3.

