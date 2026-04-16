Лондонцы сыграли вничью в ответной встрече, а ранее добились минимальной победы, что позволило им пройти дальше по сумме двух матчей. Таким образом, "Арсенал" в четвёртый раз в XXI веке оказался в числе четырёх сильнейших команд турнира.
Ранее клуб доходил до этой стадии в сезонах-2008/2009 и 2024/2025, а в розыгрыше-2005/2006 добрался до финала, где уступил "Барселоне" со счётом 1:2.
В полуфинале турнира "Арсенал" встретится с "Атлетико".
"Арсенал" в четвёртый раз в XXI веке вышел в полуфинал ЛЧ
"Арсенал" обеспечил себе место в полуфинале Лиги чемпионов, завершив противостояние со "Спортингом".
