Самедов: победа Сафонова в ЛЧ - выдающийся момент для нашей страны

Я очень рад за Матвея, эта победа — выдающийся момент для нашей страны. Сафонов внёс огромный вклад на протяжении всей ЛЧ, - приводит слова Самедова "Советский спорт"

По словам Самедова, команды показали хороший футбол, а победа Сафонова в ЛЧ - выдающийся момент для России.- Классный футбол был. Высочайший уровень мастерства показали команды.Финал Лиги чемпионов УЕФА состоялся вчера, 30 мая, в Будапеште. Французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провел за парижан во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. За "ПСЖ" голкипер выступает с лета 2024 года, в составе французского клуба россиянин завоевал восемь трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА.