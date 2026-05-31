Сафонов заявил, что чувствует свою заслугу в промахе "Арсенала" в серии пенальти

- Первый — да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил. В первом он ждал моего движения, я не сделал — хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол.
Поэтому первый — да, второй — нет. Но я был готов! Угадал! Был готов отбить, если что, - приводит слова Сафонова "СЭ".
Вчера, 30 мая, "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Парижане стали обладателями трофея во второй раз кряду. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе французского клуба и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти вратарь не отразил ни одного удара - "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.
Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, в его составе россиянин завоевал восемь трофеев.