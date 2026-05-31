Сафонов заявил, что чувствует свою заслугу в промахе "Арсенала" в серии пенальти

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов ответил, чувствует ли он свою заслугу в промахах футболистов "Арсенала" в серии пенальти.

- Первый — да. Второй, думаю, просто по воробьям ударил. В первом он ждал моего движения, я не сделал — хотел наверняка исполнить. Если бы завалился раньше, поменял бы угол.