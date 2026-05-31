Дзюба - о матче сборной России с Египтом: дети на 30-й минуте сказали: "Пап, переключи"

- Играть за сборную — это честь. Если нет желания, придумай травму. Если ты вышел и у тебя гимн страны, то нужно выкладываться на все сто.
Честно, смотрел с друзьями и детьми. Дети сказали на 30-й минуте: "Пап, переключи". Мне обидно, должна быть страсть. Я не вижу, что мы готовы, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России на выезде уступила национальной команде Египта в товарищеском матче со счетом 0:1. Египтяне сыграют на предстоящем чемпионате мира, а Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. 5 июня подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Буркина-Фасо - встреча состоится в Волгограде, а 9 числа сборная России сыграет с Тринидад и Тобаго в Калининграде.
Артем Дзюба провел за национальную команду России 56 матчей и забил 31 мяч, он является лучшим бомбардиром в истории сборной. Также форвард стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского "Акрона" и чемпионата России.