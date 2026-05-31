Погребняк: Сафонов - в истории Парижа и российского футбола

- Надо наслаждаться и ценить, что голкипер сборной России — двукратный победитель Лиги чемпионов.
Он в истории Парижа и российского футбола. И это еще не последний его трофей.
Надо за него порадоваться. Пусть продолжает в том же духе, - цитирует Погребняка "СЭ".
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоялся вчера, 30 мая, в Будапеште. Французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.
Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провел за парижан во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. За "ПСЖ" голкипер выступает с лета 2024 года, в составе французского клуба россиянин завоевал восемь трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА.