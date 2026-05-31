Погребняк: Сафонов - в истории Парижа и российского футбола

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о победе "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Погребняка, нужно ценить, что футболист сборной России дважды стал победителем ЛЧ.

- Надо наслаждаться и ценить, что голкипер сборной России — двукратный победитель Лиги чемпионов.
Он в истории Парижа и российского футбола. И это еще не последний его трофей.

Надо за него порадоваться. Пусть продолжает в том же духе, - цитирует Погребняка "СЭ".

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоялся вчера, 30 мая, в Будапеште. Французский "ПСЖ" одержал победу над английским "Арсеналом" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за парижан, вышел на поле и провел весь матч. В серии послематчевых пенальти "канониры" дважды пробили мимо створа ворот.

Всего в сезоне-2025/26 Сафонов провел за парижан во всех турнирах 27 матчей, пропустил 28 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. За "ПСЖ" голкипер выступает с лета 2024 года, в составе французского клуба россиянин завоевал восемь трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА.

