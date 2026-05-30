С первых минут в составе французского клуба на поле выйдет российский голкипер Матвей Сафонов.
"ПСЖ": Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.
"Арсенал": Райя, Салиба, Магальяйнс, Льюис-Скелли, Москера, Инкапье, Троссард, Райс, Эдегор, Сака, Хаверц.
Решающий матч турнира пройдёт в Будапеште. Cтартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
"ПСЖ" и "Арсенал" опубликовали составы на финал Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Арсенала" на финальный матч Лиги чемпионов.
