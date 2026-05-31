Сафонов высказался после победного финала Лиги чемпионов

"Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа! Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду. Легенды. Это то, что нас сближает и объединяет.
Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога - к новым победам и свершениям", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Вчера, 30 мая, состоялся матч в рамках финала Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом". Встреча проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене". Подопечные Луиса Энрике одержали победу по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти). Голом за "Арсенал" отличился Кай Хаверц. В составе французского клуба мяч забил Усман Дембеле.
Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч. Российский голкипер стал двукратным победителем Лиги чемпионов.