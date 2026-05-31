Агент Чельцов: на 95% Батраков перейдет из "Локомотива" в "ПСЖ"

Футбольный агент Дмитрий Чельцов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "ПСЖ".

"На 95% Батраков перейдёт в Париж. Провели уже около… больше 10 созвонов боссы Парижа и " Локомотива ". На следующей неделе - сегодня заканчивается эта неделя - Кампуш прилетит в Москву для попытки завершить сделку.

Дмитрий Чельцов заявил, что на следующей неделе спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш прилетит в Москву для попытки завершить сделку.Сейчас, чтобы помешать этой сделке, должно случиться… ну, форс-мажор какой-то. € 25 млн будет трансферная стоимость и около € 5-6 млн зарплата", - сказал Чельцов на Youtube-канале "Коммент.Шоу".Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере российского футболиста.Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.