Пономарев: Сафонов не сможет превзойти Яшина

"Сафонов не сможет превзойти Яшина. Абсолютно никто не сможет этого сделать. Я играл с ним вместе. Не объяснить даже словами его сильные качества. Это был настоящий хозяин штрафной площади.К тому же обладал сумасшедшей реакцией. А ещё никогда не валился в другую сторону до удара, а действовал на реакции. У него был компьютер в голове", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
Матвей Сафонов стал игроком французского "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 27 матчей, пропустил 28 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Вчера, 30 мая, российский футболист стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
Лев Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1949 по 1971 год. Он является единственным вратарем в мире, получившим "Золотой мяч".