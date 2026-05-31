Орлов прокомментировал пропущенный Сафоновым гол в финале ЛЧ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о голе "Арсенала" в финале ЛЧ.
Фото: Getty Images
Геннадий Орлов заявил, что Матвея Сафонова нельзя обвинять в пропущенном голе в финале ЛЧ.

"В комментариях пишут: "почему Сафонов держал руки внизу, когда "Арсенал" забивал?" Да потому что с такой позиции обычно бьют низом в дальний угол, а этот попал под перекладину.

Специально так пробить очень сложно. И среагировать на такой удар невероятно тяжело. Нельзя обвинять вратаря в этом пропущенном голе", - сказал Орлов "Чемпионату".

Вчера, 30 мая, на "Пушкаш Арене" состоялся матч в рамках финала Лиги чемпионов между парижским "ПСЖ" и лондонским "Арсеналом". Встреча завершилась поражением подопечных Микеля Артеты по итогам серии пенальти (1:1, 3:4 - пенальти).

В начале первого тайма нападающий "канониров" Кай Хаверц забил гол в ворота российского голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.

