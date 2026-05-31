Африканская сборная не смогла вылететь на ЧМ-2026 из-за проблем с визами

Сборная ЮАР задержалась с вылетом на ЧМ-2026 из-за визовых проблем.

По данным пресс-службы Южноафриканской футбольной ассоциации, инцидент затронул некоторых футболистов и членов делегации. Организация принимает экстренные меры для урегулирования ситуации, чтобы как можно быстрее отправить команду в Мехико.



Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня, финал запланирован на 19 июля. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.



По итогам жеребьевки сборная ЮАР попала в группу А, национальная команда сыграет против Мексики, Чехии и Южной Кореи. Первый матч должен состояться 11 июня.