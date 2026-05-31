Матчи Скрыть

Экс-президент "Спартака" высоко оценил сезон Сафонова в "ПСЖ"

Андрей Червиченко высказался о выступлении Матвея Сафонова после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов над "Арсеналом".
Фото: Getty Images
Бывший президент "Спартака" заявил, что российский голкипер достойно справился со всеми трудностями, которые сопровождали его по ходу сезона во французском клубе.

- Если сейчас дополнительно вспомнить искусственно раздутую историю противостояния Сафонова с Ильей Забарным, который в этом финале появился лишь на заключительные 15 минут, то и здесь Матвей оказался безоговорочным молодцом и вышел победителем, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов российский вратарь провёл на поле все 120 минут. Основное и дополнительное время встречи завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "ПСЖ" - 4:3. Для Сафонова этот титул стал вторым подряд в составе французского клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится