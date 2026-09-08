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"Астон Вилла" обыграла "Брюгге" в матче с пятью голами

"Астон Вилла" успешно стартовала в основном этапе Лиги чемпионов, одержав результативную победу в Бельгии.
УЕФА
Команда из Бирмингема обыграла "Брюгге" со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд на 11-й минуте благодаря голу Джона Макгинна, однако вскоре Уго Ветлесен восстановил равенство. Уже на 22-й минуте Эмилиано Буэндия снова вывел английский клуб вперёд, а перед перерывом Николас Джексон сделал счёт 3:1.

Во втором тайме "Брюгге" удалось сократить отставание. На 61-й минуте Николо Трезольди реализовал пенальти, но уйти от поражения бельгийцы не смогли.

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