Экс-капитан "Динамо" рассказал об отношении к Шварцу

- Болельщики верят в команду и ждут трофеев каждый сезон. Сейчас я больше болельщик и, как болельщик, очень переживаю за Шварца и желаю ему успехов. У него прекрасная семья. Когда Сандро был в клубе, я был капитаном. У меня очень тёплое отношение к этому тренеру, - передаёт слова Шунина "Советский спорт".
Шварц вернулся в "Динамо" минувшим летом. В семи турах чемпионата России под его руководством команда одержала четыре победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.
С 13 очками бело-голубые занимают третье место в РПЛ. Следующий матч "Динамо" проведёт 12 сентября дома против "Оренбурга".