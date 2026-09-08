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Экс-капитан "Динамо" рассказал об отношении к Шварцу

Бывший вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о своём отношении к наставнику бело-голубых Сандро Шварцу.
Фото: ФК "Динамо"
Экс-футболист признался, что переживает за немецкого специалиста и хочет, чтобы тот добился успеха с московской командой.

- Болельщики верят в команду и ждут трофеев каждый сезон. Сейчас я больше болельщик и, как болельщик, очень переживаю за Шварца и желаю ему успехов. У него прекрасная семья. Когда Сандро был в клубе, я был капитаном. У меня очень тёплое отношение к этому тренеру, - передаёт слова Шунина "Советский спорт".

Шварц вернулся в "Динамо" минувшим летом. В семи турах чемпионата России под его руководством команда одержала четыре победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

С 13 очками бело-голубые занимают третье место в РПЛ. Следующий матч "Динамо" проведёт 12 сентября дома против "Оренбурга".

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