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Шунин высказался о несостоявшемся переходе Тюкавина в "Зенит"

Антон Шунин считает правильным решение "Динамо" сохранить Константина Тюкавина на фоне интереса со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
Бывший голкипер бело-голубых назвал форварда сильнейшим российским игроком на своей позиции и признался, что его возможный уход из московского клуба выглядел бы для него странным.

- Есть огромное количество нюансов, по которым клуб оценивает продажу и покупку игрока. По мне, это лучший российский нападающий. И отпустить такого игрока, как будто бы немного странно, - цитирует Шунина "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация, что "Зенит" был готов заплатить за переход Тюкавина 30 миллионов евро. В итоге нападающий остался в "Динамо", с которым у него действует контракт до лета 2030 года.

В нынешнем чемпионате России Тюкавин принял участие в шести матчах. На счету форварда два забитых мяча и одна результативная передача.

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