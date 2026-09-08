Шунин высказался о несостоявшемся переходе Тюкавина в "Зенит"

- Есть огромное количество нюансов, по которым клуб оценивает продажу и покупку игрока. По мне, это лучший российский нападающий. И отпустить такого игрока, как будто бы немного странно, - цитирует Шунина "Спорт-Экспресс".
Ранее появилась информация, что "Зенит" был готов заплатить за переход Тюкавина 30 миллионов евро. В итоге нападающий остался в "Динамо", с которым у него действует контракт до лета 2030 года.
В нынешнем чемпионате России Тюкавин принял участие в шести матчах. На счету форварда два забитых мяча и одна результативная передача.