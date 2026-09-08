Джику признал влияние отсутствия Барко на игру "Спартака"

- Мы ждем возвращения Барко. Ощущается, что мы играем без него. Если он на поле, может создать много опасных моментов, - передаёт слова Джику "Чемпионат".
Барко не принимал участия в трёх последних встречах "Спартака": с "Оренбургом" (1:1) и "Динамо" (1:2) в РПЛ, а также с "Родиной" (3:1) в Кубке России. У аргентинца диагностирован бронхит, дата его возвращения пока неизвестна.
В нынешнем сезоне хавбек провёл пять матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. После семи туров РПЛ "Спартак" имеет 13 очков.