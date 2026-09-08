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Стало известно, сколько мексиканский вингер хочет зарабатывать в "Спартаке" - источник

Роберто Альварадо пока не устраивают финансовые условия, предложенные "Спартаком".
Фото: Getty Images
По информации Metaratings, мексиканский вингер рассчитывает на зарплату около трёх миллионов евро в год, а также бонусные выплаты. Красно-белые на данный момент готовы платить меньше.

Несмотря на расхождения по личному контракту, футболист "Гвадалахары" остаётся приоритетной кандидатурой москвичей для усиления фланга атаки. Стороны могут вернуться к обсуждению условий в ближайшее время.

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