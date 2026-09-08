Экс-игрок ЦСКА - о трансферах "армейцев": видимо, подключился Гинер

"Неплохо отработали, молодцом. Раньше было много ненужных покупок за большие деньги, а потом с ними с трудом расставались.
Сейчас к трансферам подходят аккуратно. Подключился, видимо, Евгений Леннорович (Гинер) — он специалист, при нём была стопроцентная гарантия, что игрок будет в составе", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
В текущее трансферное окно московский ЦСКА приобрел Максима Бориско из "Балтики" и Мохаммеда Аззи из махачкалинского "Динамо". Также в СМИ сообщают, что "армейцы" близки к подписанию Ивана Олейникова из "Крыльев Советов".
На данный момент команда Дмитрия Игдисамова находится на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в семи встречах.