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Экс-игрок ЦСКА - о трансферах "армейцев": видимо, подключился Гинер

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал трансферную кампанию "армейцев" в текущем окне.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Пономарев похвалил селекционный отдел московского клуба за работу в текущее трансферное окно.

"Неплохо отработали, молодцом. Раньше было много ненужных покупок за большие деньги, а потом с ними с трудом расставались.

Сейчас к трансферам подходят аккуратно. Подключился, видимо, Евгений Леннорович (Гинер) — он специалист, при нём была стопроцентная гарантия, что игрок будет в составе", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

В текущее трансферное окно московский ЦСКА приобрел Максима Бориско из "Балтики" и Мохаммеда Аззи из махачкалинского "Динамо". Также в СМИ сообщают, что "армейцы" близки к подписанию Ивана Олейникова из "Крыльев Советов".

На данный момент команда Дмитрия Игдисамова находится на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в семи встречах.

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