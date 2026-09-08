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Новичок "Зенита" заявил о желании стать чемпионом России

Артём Карпукас после перехода из "Локомотива" обозначил главную задачу в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
Для 24-летнего полузащитника командный результат важнее того, как изменится его личный статус после трансфера в петербургский клуб.

- Для меня самого важнее даже не мой персональный статус, как будут смотреть на меня, а то, что я хочу стать с этой командой чемпионом, - передают слова футболиста "Вести".

Новичок сине-бело-голубых уже провёл четыре матча за команду и пока не отметился результативными действиями. Его контракт с петербуржцами действует до лета 2031 года.

После семи туров "Зенит" с 12 очками занимает пятое место в РПЛ и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на семь баллов. В предыдущем туре команда уступила ЦСКА - 1:2.

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