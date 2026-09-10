По информации источника, Александр Головин решил не менять клуб, так как получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с его зарплатой в "Монако". Отмечается, что переговоры могут возобновиться зимой.
Александр Головин выступает в составе французской команды с июля 2018 года. В текущем сезоне за "Монако" хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро, его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что в игроке заинтересованы "Спартак" и "Зенит".
Источник: FootMercato
Головин принял решение по поводу возвращения в РПЛ - источник
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