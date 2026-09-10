Воспитанник академии "Зенита" подписал с казанским клубом контракт до лета 2030 года и будет выступать под 19-м номером.
Казанцы представили новичка роликом с отсылкой к несостоявшемуся переходу Ивана Олейникова. В начале видео его футболку убирают в шкаф к майке Алексея Сутормина под фрагмент из сериала "Слово пацана", после чего на дверце появляется надпись "Потрачено". Затем в кадре показывают форму Иванова.
Олейников 6 сентября приезжал на базу "Рубина", однако 9 сентября ЦСКА объявил о его переходе из "Крыльев Советов".
"Рубин" объявил о подписании нового игрока и пошутил над сорвавшимся переходом Олейникова
"Рубин" объявил о переходе 19-летнего полузащитника Матвея Иванова.
Фото: ФК "Рубин"