"Локомотив", безусловно, нуждается в усилении. В зимнее трансферное окно оно планируется — обязательно усилимся"
"Думаю, будут рассматриваться и российские игроки, и иностранцы. Однако мы придерживаемся той же стратегии, что основной упор будет сделан на россиян", — заявил Акавов.
Конкретные позиции, которые руководство клуба планирует укрепить в первую очередь, спортивный директор не назвал.
Необходимость кадровых изменений обсуждается на фоне непростого положения команды в чемпионате России. После 15 туров "Локомотив" набрал 14 очков и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.
В последнем матче РПЛ железнодорожники обыграли "Родину" со счетом 1:0. Эта встреча стала первой для Сергея Овчинникова после его назначения исполняющим обязанности главного тренера команды.
Источник: "Чемпионат"