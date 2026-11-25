- Очень доволен, мы увидели объективную оценку нашего ближайшего резерва. Мы должны понимать, как мы должны работать в перерыве, когда будут сборы. Где мы должны усилиться и как должны смотреть вперед. Именно такие матчи позволяют критически посмотреть на себя, на команду, на ту работу, которую предстоит сделать.
Нам предстоит сделать очень многое. Сегодняшний матч показывает, что нужно много работать, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Калининградцы продолжат выступление в Кубке России по Пути регионов, где их соперником станет нижегородская "Волна". По итогам группового этапа "Балтика" заняла третье место в квартете С с шестью очками.