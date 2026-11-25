Фото: ФК "Балтика"

Нам предстоит сделать очень многое. Сегодняшний матч показывает, что нужно много работать, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Тренер отметил, что встреча в Каспийске помогла ему определить направления работы в зимнюю паузу и оценить возможности резервистов.- Очень доволен, мы увидели объективную оценку нашего ближайшего резерва. Мы должны понимать, как мы должны работать в перерыве, когда будут сборы. Где мы должны усилиться и как должны смотреть вперед. Именно такие матчи позволяют критически посмотреть на себя, на команду, на ту работу, которую предстоит сделать.Калининградцы продолжат выступление в Кубке России по Пути регионов, где их соперником станет нижегородская "Волна". По итогам группового этапа "Балтика" заняла третье место в квартете С с шестью очками.