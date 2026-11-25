Махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над калининградской "Балтикой" в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Ражаб Магомедов, реализовавший пенальти на 30 минуте, Муталип Алибеков на 53 минуте и Владимир Хубулов на 86 минуте встречи.
Это первая победа для махачкалинцев в нынешнем розыгрыше Кубка. Команда Вадима Евсеева набрала четыре очка в шести турах и вылетела из турнира, балтийцы заняли третье место с шестью баллами и отправились в плей-офф Пути регионов.
Кубок России. Путь РПЛ, групповой этап, 6-й тур.
"Динамо" Махачкала 3:0 "Балтика".
Голы: Магомедов, 30 (пен.), Алибеков, 53, Хубулов, 86.
Махачкалинское "Динамо" одержало первую победу в Кубке России, но не вышло в плей-офф турнира
Махачкалинское "Динамо" одержало первую в сезоне победу в Кубке России.
Фото: ФК "Балтика"