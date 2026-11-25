"Краснодар" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Дмитрий Воробьев, Кристиан и Джон Кордоба.
Таким образом, "быки" досрочно стали победителями группы B, набрав 13 очков в шести турах, грозненцы лишились шансов на выход в плей-офф, в их активе 5 баллов.
Кубок России. Путь РПЛ, групповой этап, 6-й тур.
"Ахмат" 0:3 "Краснодар".
Голы: Воробьев, 10, Кристиан, 81, Кордоба, 87.
"Краснодар" одержал победу над "Ахматом" в Кубке России - грозненцы вылетели из турнира
"Краснодар" одержал выездную победу над "Ахматом" в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"