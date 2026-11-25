"Рубин" обыграл "Родину" по пенальти и вышел в плей-офф Пути регионов Кубка России

Казанский " Рубин " одержал победу над московской "Родиной" в серии пенальти в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Фото: ФК "Родина"

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе москвичей - на 38-й минуте отличился Артём Максименко. Восстановить равенство в счёте хозяевам удалось на 69-й минуте благодаря голу Эдди Сальседо.



Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти казанцы оказались сильнее (3:0).



Казанский клуб с шестью очками финишировал третьим в группе А и продолжит борьбу за трофей в 1/8 финала Пути регионов. "Родина", имея в активе четыре балла, заняла последнее место в квартете и выбыла из турнира.

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Родина